Manila Nazzaro e l’aborto: il gesto simbolico al GF Vip

Manila Nazzaro ha compiuto un gesto simbolico al GF Vip dopo l'aborto da lei subito un anno fa insieme a Lorenzo Amoruso.

Nella casa del Grande Fratello Vip Manila Nazzqaro ha voluto compiere un gesto simbolico legato all’aborto da lei avuto un anno fa (quando ha scoperto di perdere quella che sarebbe stata la sua prima figlia avuta da Lorenzo Amoruso).

Manila Nazzaro: il gesto fatto al GF Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro non ha nascosto la sua sofferenza per l’aborto avuto un anno fa. Per la showgirl la perdita della gravidanza è stata particolarmente traumatica e lei stessa ha confessato di aver fortemente voluto un terzo figlio insieme al compagno, Lorenzo Amoruso (i suoi primi due figli sono nati dall’amore per l’ex marito, Francesco Cozza).

Al reality show l’ex Miss ha lanciato in cielo un palloncino bianco, simbolo del figlio perso insieme al grande amore della sua vita.

Manila Nazzaro: il messaggio dopo l’aborto

Manila Nazzaro aveva annunciato di aver perso quello che sarebbe stato il suo primo figlio insieme a Lorenzo Amoruso via social, dove aveva scritto:

“E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi.

Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo”.

Nella casa del reality show in tanti hanno mostrato la loro vicinanza all’ex Miss e in particolare Patrizia Pellegrino e Aldo Montano hanno parlato a lungo con lei della gravidanza persa.

Manila Nazzaro: la vita privata

Dopo l’addioa Francesco Cozza Manila Nazzaro ha ritrovato la felicità accanto a Lorenzo Amoruso e lei e l’ex calciatore hanno confessato di volere fortemente un figlio tutto loro. “Se Dio vorrà, mi piacerebbe regalare al nostro amore questa gioia”, ha dichiarato l’ex Miss dopo la partecipazione a Temptation Island. In tanti si chiedono se un domani Manila Nazzaro proverà di nuovo ad avere un figlio insieme al suo compagno ma per il momento la showgirl ha preferito non rompere il silenzio in merito alla questione. Nella casa del GF Vip anche Aldo Montano le ha confessato di aver perso quello che sarebbe stato il suo primo figlio (insieme all’ex compagna, Antonella Mosetti) e non le ha nascosto il suo dispiacere per quanto accaduto.