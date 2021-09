Manila Nazzaro e la chirurgia al seno: “È stato dolorosissimo”

Manila Nazzaro ha confessato al GF Vip 6 di essere ricorsa alla chirurgia plastica per aumentare la taglia del suo seno.

Manila Nazzaro: la chirurgia plastica

Nella casa del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro si è confessata per la prima volta senza freni e ha rivelato di aver fatto uso della chirurgia plastica almeno una volta.

In particolare la showgirl sarebbe ricorsa alla chirurgia per migliorare l’aspetto del suo seno dopo la prima gravidanza, avuta a 25 anni. Alle altre concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, Manila Nazzaro ha confessato che il post-intervento sarebbe stato particolarmente doloroso per via dell’introduzione di alcune protesi al seno.

La showgirl ha dichiarato che è stato l’unico intervento a cui si sarebbe sottoposta e ha confermato che la sua bellezza sarebbe al 100% naturale.

Per curare il proprio aspetto Manila Nazzaro cura la propria alimentazione e pratica sport, e ovviamente non fuma.

Manila Nazzaro: la vita privata

Dal 2005 al 2017 Manila Nazzaro è stata sposata con l’ex calciatore Francesco Cozza, padre dei suoi due figli. Dopo la separazione la showgirl si è legata a Lorenzo Amoruso, suo attuale compagno. I due hanno confessato di aver perso un bambino e hanno espresso il desiderio di convolare a nozze in futuro:

“Se dovesse mai accadere, potrebbe essere nella tenuta di Lorenzo a Firenze.

E’ molto bella. Se ci dovesse essere un matrimonio lo immagino in modo completamente diverso dal primo (è stata sposata per 12 anni con l’ex calciatore Francesco Cozza, padre dei suoi due figli, ndr). Lo immagino molto semplice – continua – su un prato, con gli amici più veri. Lorenzo ha questa casa bellissima sulle colline di Impruneta, ci sono dei colori e delle atmosfere che si sposerebbero perfettamente con il matrimonio che desidererei.

A Roma sarebbe più mondano, invece non vorrei, lo è già stato il primo. Questo è un altro tipo di amore. L’amore della consapevolezza, della maturità, per me l’amore della verità”, ha confessato Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro: la malattia

Manila Nazzaro ha ammesso aver sofferto della Malattia di Basedow-Graves, ossia un ipertiroidismo autoimmune. Per curare la malattia la showgirl ha subito un delicato intervento, e oggi fortunatamente sta bene.

