Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, crisi insanabile: amore al capolinea

Secondo indiscrezioni sarebbe ormai giunta al capolinea la storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Muso, che da settimane non si mostrano più insieme via social.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: la crisi

Da settimane si vocifera di una presunta crisi tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, che avrebbero smesso di mostrarsi insieme via social. La coppia avrebbe trascorso insieme il Capodanno e a seguire, secondo indiscrezioni, avrebbe affrontato una crisi insanabile che l’avrebbe portata a decidere per la separazione. Al momento i due non hanno ancora confermato le voci in circolazione, ma in tanti sui social stanno chiedendo loro ulteriori delucidazioni.

Manila Nazzaro e Amoruso avevano già vissuto un momento di crisi mentre lei era concorrente del GF Vip e a seguire avevano cercato di affrontare al meglio la situazione, dandosi una nuova possibilità insieme. Al momento sembra che l’ex concorrente del GF Vip abiti da sola a Roma con i figli avuti insieme all’ex marito, mentre Amoruso (che continua a fare la spola tra Roma e Firenze) non vivrebbe più insieme a lei.

In tanti si chiedono se i due vip confermeranno il rumor in circolazione annunciando la fine effettiva della loro storia d’amore, durata per circa 5 anni.

Manila Nazzaro ha confessato in passato di essere rimasta incinta del figlio di Amoruso, che avrebbe poi perso con enorme dolore. In seguito all’aborto i due non avrebbero tentato nuovamente di avere un altro bambino.