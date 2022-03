Manila Nazzaro, ex gieffina la blocca su Instagram: di chi si tratta?

Manila Nazzaro, tramite una lunga diretta Instagram, ha parlato della sua avventura al GF Vip. L’ex Miss Italia ha confessato che un’ex gieffina l’ha bloccata sui social, limitando anche il compagno Lorenzo Amoruso. Di chi si tratta?

Tornata alla vita reale, Manila Nazzaro ha ripreso in mano i suoi social e ha regalato ai fan una lunga diretta su Instagram. L’ex Miss Italia ha parlato degli ex compagni d’avventura, rivelando che una di loro l’ha bloccata su IG. Si tratta di Clarissa Selassié, che non ha limitato soltanto Manila ma anche il compagno Lorenzo Amoruso. Non solo, la principessa etiope ha fatto la stessa cosa anche con il profilo della sorella Lulù.

La Nazzaro ha raccontato:

Manila ha anche rivelato con chi, degli ex coinquilini, ha ancora rapporti. Tra gli uomini sente Aldo Montano, con cui ha trascorso anche una bellissima serata in compagnia delle rispettive famiglie.

Poi, anche alcune donne sono rimaste nel suo cuore:

Oltre a fare il tifo per Lulù, la Nazzaro sperava anche nella vittoria di Davide Silvestri, “un grande uomo e un grande artista“.

Spazio anche al rapporto con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Mentre con l’influencer italio-americana ha chiarito, con la soprano è tutto finito. Manila ha racconato:

“Ho difeso Katia nella prima parte di GF Vip perché eravamo amiche per davvero. Ovviamente non l’ho difesa sulle parole che ha usato, ma come persona e artista. Perché nella prima parte di percorso lei è stata una parte importante per me. Lo stesso vale per Sole e non rinnego nulla, mi hanno dato tanto e ci siamo scambiate cose belle. Poi sono stata io a mettere un freno. A me non appartengono certe cose e mi sono dissociata. Il problema è che quando ti dissoci con Katia, lei lo vive come un tradimento e in qualche maniera è diventata una mia nemica. Se ho fatto pace con Soleil? Sì abbiamo chiarito ma due mesi fa mica adesso fuori. Io con Sole nell’ultimo periodo ho avuto dei rapporti molto distesi e molto tranquilli. Però no, non ci sentiamo da quando è finito il programma, però non ne parlo in maniera negativa. Con lei ho chiarito e quando Manila Nazzaro chiarisce, chiarisce, quando Manila non chiarisce, come ho fatto con Katia, non chiarisco“.