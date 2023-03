Manila Nazzaro, il messaggio per Milena Miconi: "Mi sei stata vicina nel momento della difficoltà"

Manila Nazzaro è stata ospite al GF Vip 7 per fare una sorpresa alla sua amica Milena Miconi, che le è stata accanto nel momento del bisogno.

Manila Nazzaro: la sorpresa a Milena Miconi

Manila Nazzaro è entrata al GF Vip in qualità di ospite per fare una sorpresa alla sua grande amica Milena Miconi e ha confessato di essersi dovuta sottoporre a un intervento per un problema al seno. La showgirl ha anche affermato che Milena le sarebbe stata accanto nel momento del bisogno senza lasciarla neanche per un minuto e l’ha quindi ringraziata per il suo sostegno.

“Tu ti prendi cura di tutti, hai portato la vita vera e tante persone si sono riconosciute in te. Sappiamo che amica sei, so cosa hai fatto per me prima di entrare nella casa, eri tu con me. Sei stata bravissima a non indossare maglioni, a distribuire la tua generosità in maniera equa. Non voglio sentirti dire che sei inadeguata, sei unica. Le cose uniche stonano nella massa, ma non siamo fatti per tutti”, ha confessato la Nazzaro, e ancora: “Ho avuto un problema al seno abbastanza grave, adesso sto bene ma ho dovuto operarmi. Milly stava entrando in casa, aveva da lavorare ma lei non mi ha mollato un attimo in clinica. Milena è così, chi ha la fortuna di averla accanto, è un dono prezioso”. Le due si sono salutate in preda alla commozione e si sono ripromesse di vedersi non appena l’avventura di Milena nella casa del reality show si sarà conclusa.