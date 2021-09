Manila Nazzaro, le confidenze con Giamaria Antinolfi: “Sei una splendida scoperta”

Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi si sono scambiati alcune confidenze nella sauna del GF Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 sarebbe nata una certa complicità tra Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi, che in pochi giorni hanno imparato a conoscersi e si sono fatti alcune confidenze in sauna.

Nella sauna del GF Vip Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi si sono scambiati alcune confidenze e la showgirl è rimasta colpita dalla sensibilità dell’imprenditore (ex fidanzato di Belen Rodriguez): “Sei stata una bellissima scoperta, sei proprio un ragazzo di cuore”, ha dichiarato l’ex Miss, ammettendo di aver giudicato inizialmente male Gianmaria Antinolfi (che durante il suo ingresso al programma non si era guadagnato neanche la simpatia delle opinioniste in studio).

“Adesso ti sto conoscendo meglio. Di te pensavo fossi il personaggio più vuoto, quello che avrebbe potuto dare meno, anche perché non hai esperienza nel mondo dello spettacolo. In due giorni sembra che stiamo qui da una vita, ci parliamo come se fossimo amici da vent’anni”, ha dichiarato Manila Nazzaro.

Gianmaria Antinolfi: le polemiche

Non appena era giunto nella casa del GF Vip Gianmaria Antinolfi si era attirato contro l’antipatia di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, opinioniste del programma, che avevano criticato alcune delle affermazioni da lui rilasciate durante il suo video di presentazione.

L’imprenditore infatti aveva fatto la “lista” di quelle che erano state le sue conquiste amorose, a partire da Belen Rodriguez, Dayane Mello e Soleil Sorge (anche lei concorrente del reality show).

“Da buon italiano e napoletano mi piacciono molto le donne e ho la fortuna di piacere. Ad esempio, Belen… di lei potrei parlare solo in modo meraviglioso. Ho un bellissimo ricordo, ma non dico altro. Sono stato fortunato”, aveva dichiarato.

Il nome di Gianmaria Antinolfi era balzato agli onori delle cronache nel 2020 quando era stato paparazzato per la prima volta in compagnia di Belen Rodriguez, all’epoca reduce dalla sua rottura con Stefano De Martino. La liaison tra la showgirl e l’imprenditore era durata meno di un batter di ciglia e a seguire lei aveva incontrato Antonino Spinalbese, con cui alcuni mesi fa ha avuto la sua seconda bambina (Luna Marì).

Belen non si è mai espressa pubblicamente sul suo flirt con Gianmaria Antinolfi.

