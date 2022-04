Manila Nazzaro, le vecchie ruggini con Adriana Volpe: il motivo della lite

Manila Nazzaro ha svelato per la prima volta i motivi per cui lei e Adriana Volpe non sarebbero andate d'accordo per diversi anni.

Manila Nazzaro ha rotto il silenzio in merito ai motivi che avrebbero condotto lei e Adriana Volpe a non rivolgersi la parola per moltissimo tempo.

Manila Nazzaro e Adriana Volpe

Oggi tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe tutto scorre liscio come l’olio ma in passato i due volti tv si sarebbero a malapena rivolti la parola.

A svelare il retroscena è stata l’ex Miss che ha confessato che sarebbe stata la stampa a mettere lei e la collega l’una contro l’altra. La showgirl ha anche dichiarato che Adriana Volpe in passat ha voluto incontrarla faccia a faccia per chiarire.

“In passato la stampa ci aveva messo contro, ma noi abbiamo sempre dimostrato di essere oltre le polemiche e gli scontri. Siamo due donne simili, che si sono riconosciute in tante cose.

Io ho avvertito Adry come una spalla, una persona presente per me. Lei è stata un un punto di forza importantissimo. Voglio ringraziarla per la stima, l’affetto e per non aver mai prestato il fianco a polemiche inutile”, ha dichiarato Manila Nazzaro ribadendo la sua stima per Adriana Volpe, e ancora:

“Ci avevano messo contro perché lei mi sostituì in un programma tv su Rai Due. La polemica fu montata dalla stampa.

Le cose scritte e raccontare possono insinuare dei pensieri e ferire. Noi non ci siamo parlate per molto tempo. Lei poi ha voluto parlarmi. Devo dire che è stata propositiva, è una donna con la d maiuscola”.

Manila Nazzaro oggi

Manila Nazzaro e Adriana Volpe sarebbero riuscite a trovare un nuovo equilibrio e durante la permanenza dell’ex Miss al GF Vip 6 la conduttrice – in veste di opinionista – ha sempre mostrato il suo sostegno nei suoi confronti.