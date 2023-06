Manila Nazzaro: "Lorenzo Amoruso? Una relazione tossica"

Manila Nazzaro è tornata a parlare dei motivi che l’hanno spinta a dire addio a Lorenzo Amoruso. La showgirl avrebbe ritrovato la serenità accanto a Stefano Oradei.

Manila Nazzaro: le parole su Lorenzo Amoruso

A quanto pare Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non si sono lasciati nel migliore dei modi e, nelle ultime ore, l’ex Miss è tornata a parlare della sua relazione naufragata con l’ex calciatore che, a suo dire, sarebbe stata “tossica”. “Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto”, ha confessato Manila, che oggi sarebbe serena accanto a Stefano Oradei. Al momento la Nazzaro non ha confermato la liaison con Oradei, ma su di lui ha detto: “Lo conosco da anni, è una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza”.

L’ex Miss ha anche affermato di aver rivoluzionato la sua vita e si è detta soddisfatta per i suoi ultimi ed importanti cambiamenti. “Ho imparato a riconoscere le vibrazioni positive e a circondarmene. Così, mi sono buttata: ho chiuso una relazione importante e ho lasciato un lavoro sicuro. Insomma, in tre mesi ho cambiato tutto e l’ho fatto mentre affrontavo un problema al seno, un intervento alla schiena, la ristrutturazione del mio appartamento, un trasloco. E per concludere il rinnovamento, mi sono liberata anche delle extension ai capelli”, ha ammesso.