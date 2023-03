Manila Nazzaro: "Minacce di morte anche contro di me e i miei figli"

Dopo che Alfonso Signorini ha condannato in diretta tv la violenza sempre più dilagante sui social, anche Manila Nazzaro ha rotto il silenzio sulla questione.

Manila Nazzaro: le minacce

Nelle scorse ore al GF Vip Alfonso Signorini ha rimproverato i concorrenti del GF Vip per i toni spesso violenti usati all’interno della Casa e ha dichiarato che a causa di essa anche l’atteggiamento di alcune persone sui social sarebbe sempre più aggressivo. Alcuni ex concorrenti del GF Vip avrebbero ricevuto persino delle minacce di morte e tra questi vi sarebbe anche Manila Nazzaro, che attraverso i social si è detta d’accordo con il conduttore. “L’anno scorso hanno minacciato di morte me e i miei figli perché non credevo a una storia d’amore mai esistita. La storia racconta che poi è andata così. Ma era noioso spendere parole per una che si preoccupava di far mangiare gli “anziani””, ha affermato.

Come lei anche Giovanni Ciacci, Miriana Trevisan e moltissimi altri volti vip hanno denunciato di esser stati vittime di episodi di questo tipo.

“Sono cose orribili e Grande Fratello si dissocia completamente. La passione non può legittimare la violenza o la cattiveria gratuita”, ha affermato Alfonso Signorini in diretta tv in merito alla questione.