Manila Nazzaro, perché Guendalina ed Edoardo Tavassi hanno fatto la differenza in Honduras

"Mi sta molto simpatica Guendalina Tavassi ma anche il fratello Edoardo. Sono personaggi che sanno fare davvero bene i reality", commenta l'ex Miss Italia.

L’ex protagonista del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro, parla dell’avventura in Honduras intrapresa dai fratelli Tavassi. Per l’ex Miss Italia, Guendalina ed Edoardo hanno fatto la differenza.

Manila Nazzaro, gli apprezzamenti a Guendalina ed Edoardo Tavassi

In un’intervista a SuperGuida Tv, Manila ha ripercorso la sua avventura al Gf Vip, ma anche la sua partecipazione a Temptation Island insieme al compagno Lorenzo Amoruso.

“Per il momento dico basta ai reality. Sono tornata in radio e sono soddisfatta di questo nuovo impegno. Magari però Lorenzo potrebbe essere pronto per partecipare all’Isola dei Famosi“, che l’ex Miss Italia sta seguendo.

Infatti, ha dichiarato: “Mi sta molto simpatica Guendalina Tavassi, ma anche il fratello Edoardo. Sono personaggi che sanno fare davvero bene i reality e a fare la differenza è anche il carattere.

A differenza di altri che partecipano ai reality litigando, Guendalina crea dinamiche molto simpatiche. In coppia con il fratello regalano dei momenti di leggerezza e questo mi piace moltissimo”.