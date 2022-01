Manila Nazzaro scatena l’ira dei fan: le dichiarazioni su Soleil

Manila Nazzaro ha scatenato una bufera sui social con alcune dichiarazioni in merito al suo rapporto con Soleil Sorge.

Nella casa del GF Vip 6 Manila Nazzaro ha finito per far infuriare alcuni fan del programma con alcune dichiarazioni in merito a Soleil Sorge.

Fin dall’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro ha dimostrato di avere un ottimo rapporto con l’influencer Soleil Sorge, ma alcune delle sue ultime dichiarazioni hanno fatto ricredere i fan del programma che hanno iniziato a sospettare che l’ex Miss sia intenzionata ad allontanarsi dall’influencer.

Manila infatti ha dichiarato di essersi avvicinata a Soleil perché da parte di Miriana Trevisan e delle sorelle Selassié avrebbe trovato un muro: “Io non sono andata da loro… io mi sono trovata con Katia e Soleil, perché ho trovato un muro dall’altra parte”, ha dichiarato.

Le sue affermazioni hanno fatto ovviamente storcere il naso ai tanti fan del programma che, ovviamente, fanno il tifo per il legame da lei instaurato con Soleil Sorge.

Manila Nazzaro: il futuro di Soleil al GF Vip

Nelle ultime ore Soleil Sorge è stata investita da un’ulteriore gossip sulla sua futura carriera in tv. Secondo indiscrezioni l’influencer potrebbe infatti diventare la prossima opinionista del Grande Fratello Vip 7, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. All’interno della Casa più spiata d’Italia Soleil sta attraversando un momento difficile e in tanti si chiedono se tra lei e Manila Nazzaro – dopo le ultime dichiarazioni – ci saranno ulteriori sviluppi.

Manila Nazzaro messa in guardia dai concorrenti

Le esternazioni fatte da Manila in merito a Soleil sono giunte a seguito di una confessione fatta da Barù all’ex Miss. Il nipote di Costantino della Gherardesca l’ha infatti messa in guardia, affermando che forse Katia Ricciarelli e Soeil Sorge stiano approfittando di lei. Manila avrà riflettuto sulle parole di Barù decidendo quindi di prendere parte dalle sue più fidate colleghe?