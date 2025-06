Mannoia con Turci e Noemi: la violenza sulle donne è fatto culturale

Capri (Napoli), 23 giu. (askanews) – Insieme in concerto per ribadire il no alla violenza sulle donne. Fiorella Mannoia, Paola Turci e Noemi si sono esibite alla Certosa di Capri in una serata, organizzata nel complesso monumentale dell’isola, per raccogliere fondi a favore della Fondazione Una Nessuna Centomila che si occupa della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere:

“La nostra Fondazone è nata nel 2022 dopo Campovolo – ha raccntato Mannoia – una mia amica che era al concerto in camerino mi disse: ‘Mica potrà finire qui? Dobbiamo andare avanti e fare qualcosa’.

E da allora abbiamo deciso di farlo e questa cosa è diventata più grande di noi, in questi tre anni abbiamo fatto tantissimo”.

Tra le protagoniste anche l’attrice Cristina Donadio. “Cristina come tanti altri artisti fa parte della Fondazione e del nostro laboratorio artistico, tutti noi come possiamo facciamo qualcosa sui nostri palchi per non spegnere mai luce sulla violenza sulle donne. Perché la violenza è un fatto culturale prima di tutto e noi vogliamo cambiare questa cultura”.

A promuovere l’evento, la Fondazione, di cui Fiorella Mannoia è presidente onoraria, insieme alla Città di Capri e al Porto Turistico di Capri.