Mano amputata per manette troppo strette: detenuto 26enne denuncia la polizia

Il ragazzo, a causa probabilmente delle manette troppo strette, avrebbe perso l’arto: poliziotti denunciati.

La mano sinistra è stata amputata probabilmente a causa delle manette troppo allentate. Il grave incidente è avvenuto negli Stati Uniti e ha avuto come protagonista un ragazzo di 26 anni. Il protagonista è Giovanni Loyola, ragazzo che ha citato in giudizio la polizia della contea di Jefferson.

Parte della mano amputata, la situazione

Il giovane 26enne ha citato la polizia con l’accusa di averlo ammanettato in modo troppo forte, così da provocare l’amputazione di una mano. Lo scorso 28 febbraio, secondo quanto riportato dal Washington Post, Giovanni è stato scarcerato, lamentando dei forti dolori al polso e anche ai polpastrelli.

Mano amputata, il campanello d’allarme

Le dita della mano erano diventate nere, da qui la paura per quanto accaduto.

Il ragazzo si è recato presso il Christophe Health Center per una visita e così i medici hanno ritenuto opportuno un intervento chirurgico.

Prima è stato necessario amputare alcune falangi delle dita, ma la situazione non si è del tutto risolta. I continui lamenti di Giovanni hanno provocato una ulteriore operazione chirurgica con la completa amputazione della mano.

Mano amputata, la denuncia

La mutilazione accaduta al 26enne ha provocato ovviamente una risposta da parte del giovane.

Denuncia per lo sceriffo della contea: l’accusa è quella di aver stretto forte le manette ai polsi. Secondo il racconto del giovane, la polizia non avrebbe accolto la richiesta d’aiuto di Giovanni. L’arto è andato in cancrena a causa della non circolazione del sangue.

Il ragazzo era stato fermato il 16 febbraio 2020 dopo alcuni colpi di arma da fuoco esplosi durante una rissa in un parcheggio. Il 26enne ha sempre dichiarato di essere estraneo alle accuse, ma il vice sceriffo avrebbe ignorato la difesa di Giovanni Loyola.

