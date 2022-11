Il resto può aspettare, le bollette no. La Manovra 2023, per volere del premier Giorgia Meloni, darà esclusiva priorità al caro bollette.

Non c’era da stupirsi che per la Manovra 2023 tutti i fondi sarebbero serviti per contrastare il caro bollette. Giorgia Meloni avverte i suoi e l’opposizione che la priorità del governo è quella di ridurre i costi in bolletta causati dalla crisi energetica.

Manovra 2023, parla il premier Giorgia Meloni: “Ogni risorsa va sulle bollette”

Le dichiarazioni della Meloni si apprendono dall’Adnkronos che ha riportato quanto riferito dal presidente del Consiglio dei Ministri. “Stiamo lavorando sulla legge di bilancio, su questo devo essere chiara: la situazione è quella che è, bisogna ragionare per priorità, noi abbiamo deciso che la priorità è coprire la questione energetica, le bollette. Quindi le risorse le metteremo tutte lì”. Ecco svelato dunque il piano princiaple del governo.

E il resto? Si attenderà la variazione di bilancio

Ovviamente questi sono provvedimenti più che giusti, ma si annunciava anche la possibilità di una nuova riforma del fisco e di una riforma sulle pensioni perchè, allo stato dei fatti, potrebbe tornare lo spettro della Fornero. A proposito dei temi cari al centrodestra, Giorgia Meloni precisa che “quando liberemo altre risorse, perché su questo sono ottimista, potremmo trovarci tra qualche mese a fare una variazione di bilancio che ci consente di spostare risorse“.