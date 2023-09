È iniziato il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi incentrato sulla manovra 2024: all’incontro, al quale hanno partecipato anche i vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia), era assente il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Manovra 2024, in corso il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi

A Palazzo Chigi è stato inaugurato il vertice della maggioranza convocato da premier Giorgia Meloni. Mentre il peso della manovra incombe sul Governo, è stato riferito che il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha scelto di non partecipare all’incontro. Stando a quanto riferito dal dicastero, alla riunione non è prevista la presenza del titolare del Mef ossia del politico che porta sulle spalle il peso di scrivere la nuova e ormai sempre più imminente legge di bilancio.

Il ministero ha precisato che, data la discussione prettamente politica e non destinata a trasformarsi in una riunione tecnica sulla manovra, la presenza di Giorgetti non è cruciale. L’obiettivo del Mef, tuttavia, è che al vertice venga trasmesso un messaggio estremamente chiaro ossia che le risorse sono poche, che la congiuntura internazionale non è favorevole e che la legge di Bilancio dovrà essere prudente dato che l’Italia è sempre molto esposta sui mercati a causa del suo debito molto alto. Di conseguenza, è necessario scegliere con cura le priorità sulle quali dovranno essere concentrati gli esigui fondi a disposizione del Governo.

Dopo che la linea del Mef verrà condivisa a livello politico (al vertice sono presenti anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani), Giorgetti ascolterà le richieste dei partiti nel rispetto dei confini politici precedentemente tracciati. Il ministro, quindi, non è disposto ad accettare proposte di bandiera che sprechino le coperture o che danneggino la realizzazione di priorità condivide come, ad esempio, il taglio del cuneo sulle retribuzioni medio-basse.

Coperture, stime e dati ufficiali

A quanto si apprende, inoltre, Giorgetti ha necessità di aspettare che i dati economici si consolidino. Si fa riferimento tanto ai dati sulle entrate che a quelli sulle spese, inclusa la voragine generata nei conti pubblici dal Superbonus. In quest’ottica, sarà fondamentale la decisione di Eurostat rispetto a quando computare le uscite: se il primo anno, quando si forma il credito di imposta, oppure anno per anno, quando si sconta.

Nelle prossime settimane, poi, arriverà anche la NaDef ossia la Nota di aggiornamento del Def dello scorso aprile che tratteggerà la cornice macroeconomica entro la quale dovrà muoversi la manovra 2024.

Al momento, le richieste dei partiti necessitano di una copertura di circa quaranta miliardi ma il Governo mira a realizzare una manovra dal costo di scarso una trentina di miliardi. Di questi, almeno 20-25 miliardi sono mancanti: devono, infatti, ancora essere trovati.