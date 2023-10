Manovra: Abodi, 'sport? Credo che ci sarà una conferma dei numeri dello scorso anno'

Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - “Lo sport in manovra? La tabella che comprende la parte in conto investimenti e in conto capitale per tutti sta per uscire, tra qualche giorno il dato sarà più puntuale. Ma credo che ci sarà una conferma dei numeri dello scorso anno”. Qu...

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – “Lo sport in manovra? La tabella che comprende la parte in conto investimenti e in conto capitale per tutti sta per uscire, tra qualche giorno il dato sarà più puntuale. Ma credo che ci sarà una conferma dei numeri dello scorso anno”. Queste le parole del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, parlando dello spazio che lo sport troverà nella prossima manovra di bilancio. “Quello che dovremo fare in più e in meglio è il coordinamento con altre misure che non sono esclusivamente legate allo sport come il fondo sviluppo e coesione, che per ora ha dato zero allo sport perché non è stato definito il quadro. Queste potrebbero essere risorse finanziarie incrementali che andranno soprattutto all’infrastrutturazione sociale. Poi dobbiamo andare a cercare in altri capitoli di bilancio degli effetti positivi sull’impiantistica sportiva e penso all’efficientamento energetico, penso all’implementazione tecnologica e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Perché non tutto quello che riguarda lo sport si trova nello sport", ha aggiunto Abodi.