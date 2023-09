Manovra: Ambrogio (Fdi), 'governo non accetta lezioni da professionisti tagli e buchi di bilancio'

Manovra: Ambrogio (Fdi), 'governo non accetta lezioni da professionisti ...

Manovra: Ambrogio (Fdi), 'governo non accetta lezioni da professionisti ...

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Chi ora si erge a paladino della sanità pubblica ha sulla coscienza tagli per oltre 37 miliardi all'Ssn nel decennio 2010-2019, esponendo l’Italia al disastro Covid. Chi ora parla di errori e chiede a gran voce una manovra espansiva ha la paternit&a...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Chi ora si erge a paladino della sanità pubblica ha sulla coscienza tagli per oltre 37 miliardi all'Ssn nel decennio 2010-2019, esponendo l’Italia al disastro Covid. Chi ora parla di errori e chiede a gran voce una manovra espansiva ha la paternità del Superbonus, un salasso enorme e fuori controllo, da oltre 100 miliardi, che ha ipotecato gran parte delle risorse attuali e future. Evidentemente Pd e M5s hanno la memoria corta o, meglio, gettano fumo negli occhi per nascondere i propri scheletri nell’armadio. Il governo non accetta lezioni da chi ha dimostrato incompetenza e incoerenza". Ad affermarlo Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della commissione Bilancio.

"Sarà – continua – una manovra realista, orientata alle famiglie, alle imprese e alla salvaguardia del potere d’acquisto. La sanità pubblica, ereditata in ginocchio, vedrà confermata l’attenzione già palesata con l’ultima legge di bilancio, nella quale questo esecutivo ha stanziato 7 miliardi di euro in più per il prossimo triennio rispetto a quanto previsto dal governo Draghi". "Lasciamo agli altri slogan e polemiche, preferiamo dare risposte concrete all’Italia", conclude Ambrogio.