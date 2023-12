Manovra: Ascani, 'su infanzia destra tradisce famiglie ed enti locali'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Approvare in extremis l’emendamento del Pd che chiede di dare fondi ai comuni che portano sulle proprie spalle il peso di sostenere i servizi dedicati ai bambini - dallo 0-6, ai nidi, gli asili - dovrebbe essere un moto di orgoglio per la maggioranza, perch&ea...

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "Approvare in extremis l’emendamento del Pd che chiede di dare fondi ai comuni che portano sulle proprie spalle il peso di sostenere i servizi dedicati ai bambini – dallo 0-6, ai nidi, gli asili – dovrebbe essere un moto di orgoglio per la maggioranza, perché rientra nella promessa di sostenere le famiglie e gli enti locali che la destra ha fatto agli italiani all’inizio del suo mandato al governo e che non ha mantenuto". Così Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera, intervenendo in Aula durante la discussione sulla legge di bilancio 2024.

"E, soprattutto, perché tutte le statistiche ci dicono che i bambini che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia hanno, nel resto della loro vita, più opportunità e migliori risultati. Io non lo so se la maternità sia 'cool' o meno – come ho sentito dire ieri da una senatrice di questa maggioranza -, ma so che scaricare sulle spalle dei giovani il peso di dover combattere l’inverno demografico senza fare nulla per le famiglie non è da Paese civile”, ha concluso.