Manovra: Barelli (Fi), 'attenzione a conti pubblici ma anche a cuneo fiscale e pensioni'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "La crisi economica mondiale purtroppo si riverbera anche sul nostro Paese e nella prossima legge di bilancio dovremo avere una grande attenzione verso i conti dello Stato, ma anche sul mantenimento del taglio del cuneo fiscale per gli stipendi più bassi e un incremento per le pensioni minime. Noi crediamo nella necessità sia del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, sia di incentivare le aziende che sono protagoniste per la creazione di posti di lavoro, sviluppo e benessere per il nostro Paese". E’ quanto dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a Tgcom24.