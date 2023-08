Manovra: Barelli (Fi), 'serve per crescita, lavoro, taglio cuneo fiscale, pensioni e semplificazioni'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "E' intendimento di Forza Italia che la legge di bilancio prossima indirizzi i fondi disponibili a favore della crescita e del lavoro. Crescita per Forza Italia significa favorire le aziende che investono e assumono, defiscalizzandone i costi. Lavoro per Forza I...

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "E' intendimento di Forza Italia che la legge di bilancio prossima indirizzi i fondi disponibili a favore della crescita e del lavoro. Crescita per Forza Italia significa favorire le aziende che investono e assumono, defiscalizzandone i costi. Lavoro per Forza Italia significa rendere stabile il taglio del cuneo fiscale – specialmente per i redditi bassi – e detassare l’assunzione dei giovani e di chi a più figli". Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, che poi aggiunge: "Occorre, inoltre, un altro passo avanti per incrementare le pensioni minime, tagliare i costi della burocrazia asfissiante e procedere, dove necessario, a mettere sul mercato attività e asset dello Stato che costano e che forniscono scadenti o inutili risultati e servizi. Questi saranno i punti di cui Forza Italia parlerà con gli alleati di governo".