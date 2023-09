Manovra: Barelli, 'ottimisti su numeri, nostre richieste chiare e condivise'

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "I numeri della manovra sono quelli noti, stiamo attendendo quelli definitivi relativi all’andamento dell’economia non soltanto in Italia ma in Europa e nel mondo, che saranno a disposizione della Ragioneria dello Stato e delle entità deputate nelle...

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "I numeri della manovra sono quelli noti, stiamo attendendo quelli definitivi relativi all’andamento dell’economia non soltanto in Italia ma in Europa e nel mondo, che saranno a disposizione della Ragioneria dello Stato e delle entità deputate nelle prossime settimane. Tra dieci giorni, dunque, avremo un quadro più preciso. L’andamento dell’economia in Europa, e soprattutto in Germania, si conosce e sappiamo non e' rosea. Siamo ottimisti sui numeri e spero possano essere maggiori ma, quando si parla di questi, occorre essere precisi e aspettare conti alla mano". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, a Radio24.

"La riunione di ieri non era finalizzata a determinare i numeri della legge di bilancio – ha proseguito -, era un appuntamento preso prima della pausa agostana, che serviva a coordinare e a mettere a pieno ritmo il lavoro del governo e del Parlamento. Ci sarà un incontro la prossima settimana che sarà più tecnico dove è prevista la presenza del ministro Giorgetti". "Le nostre richieste sono note e condivise: taglio al cuneo fiscale anche nel 2024 e negli anni seguenti, l’attenzione sulle pensioni minime e su quelle future dei giovani, così come le questioni collegate alle politiche sul lavoro. C’è una attenzione particolare sulla sanità, abbiamo la necessità di fare una grande riforma che vorremmo sia nel 2024: occorrerà intervenire per ridurre le liste d’attesa e una attenzione particolare ai professionisti del settore sanitario", ha concluso Barelli.