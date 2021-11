Manovra: Bernini (Fi), 'su taglio tasse lavoro investiamo nostra azione politica'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Sul taglio dell’Irap e delle tasse per piccoli e piccolissimi imprenditori che più di tutti hanno subito la crisi economica legata alla pandemia Forza Italia investe tutta la sua azione politica. Via le tasse sul lavoro è uno dei nostri ‘chiodi’ fissi, una battaglia che riteniamo imprescindibile per sostenere veramente l’economia.

Abbattendo il costo del lavoro non solo sosteniamo le imprese e le aiutiamo ad investire e assumere, ma diamo più soldi in busta paga agli italiani e riattiviamo i consumi. Quanto ai piccoli imprenditori, agli esercenti, agli artigiani, abbiamo il dovere di proseguire la nostra azione perché si ponga un freno all’ecatombe di esercizi commerciali che sta segnando la morte dei centri storici e impoverendo le città. Invertiamo la rotta subito, defiscalizzando il lavoro, e potremo veramente dire di aver agganciato la ripresa".

Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle proposte del partito sulla legge di bilancio.