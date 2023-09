Manovra: Bernini, 'priorità ben definite, famiglie e lavoro povero'**

Rimini, 22 set. (Adnkronos) - Una manovra con meno risorse di quelle auspicabili? “Da quando sono in politica, ormai quasi una decina di anni, sento parlare di manovra in questi termini. Questa sarà una legge di Bilancio con delle priorità molto definite. Soprattutto tutela dell&...

Rimini, 22 set. (Adnkronos) – Una manovra con meno risorse di quelle auspicabili? “Da quando sono in politica, ormai quasi una decina di anni, sento parlare di manovra in questi termini. Questa sarà una legge di Bilancio con delle priorità molto definite. Soprattutto tutela dell’occupazione e delle fasce fragili, famiglie lavoro povero, e per quanto mi riguarda borse di studio e di dottorato”. Così Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca, rilasciando dichiarazioni alla stampa in occasione della giornata inaugurale di ‘Expo Aid. Io, persona al centro’, al Palacongressi di Rimini.