Manovra: Biancofiore, 'attenta a famiglie, aiuta crescita, smentita propaganda sinistra'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “La manovra approvata ieri sera dal Consiglio dei ministri è attenta alle famiglie e alle imprese e smentisce la propaganda contro il governo che in queste settimane la sinistra ha messo in campo. Con la nuova legge di bilancio si aiuta la crescita e l’occupazione, con particolare attenzione al settore della sanità che avrà a disposizione più fondi dello scorso anno”. Lo dice la senatrice Michaeala Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Maie.

“Aver confermato e ampliato fino a 40 mila euro di reddito il taglio del cuneo fiscale, che diventa strutturale – aggiunge – è un grande risultato. Averlo fatto senza imporre nuove tasse ma usufruendo delle maggiori entrate, dovute in particolare all’aumento esponenziale degli occupati, e quindi anche con il contributo di banche e assicurazioni per circa 3,5 miliardi, conferma che il governo Meloni ha una visione di politica economica che si muove in coerenza con il programma elettorale. Aveva ben ragione ieri il premier – osserva – quando ha detto che il suo governo avrebbe avuto su banche e assicurazioni più coraggio di tutti i governi retti dalla sinistra".

"Ora è un dato di fatto incontestabile. Ci sono poi altre misure in favore della famiglia come il bonus per i nuovi nati ed altre previsioni che aiuteranno le coppie a programmare il loro futuro con maggiore tranquillità. E ci sarà anche la possibilità di allargare il taglio delle tasse per il ceto medio se, come si spera, il concordato fiscale che scade il 31 ottobre, darà gli introiti sperati. Insomma, è una manovra molto positiva, per certi versi anche sorprendente, di cui siamo molto soddisfatti”, conclude.