Manovra: Boccia, 'critiche Ue perché non sostenibile, taglia pensioni e servizi'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "La manovra del governo Meloni, criticata oggi dalla Commissione europea perché non credibile e non sostenibile, colpisce le pensioni dei medici e delle donne, taglia le risorse ai comuni che inevitabilmente taglieranno i servizi ai cittadini, non combatte il caro vita. Il Partito democratico domani proporrà misure per difendere il lavoro e la sanità pubblica e per tutelare i salari". Così il presidente dei senatori dem Francesco Boccia conversando con i giornalisti.