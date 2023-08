Manovra: Boccia, 'da Giorgetti amara verità, governo senza risorse'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Siamo passati dalle promesse della campagna elettorale all’amara verità del ministro Giorgetti: questo governo non ha un progetto per il Paese, l’economia sta andando molto peggio di come Giorgia Meloni ce l’ha raccontata e, senza risorse di...

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Siamo passati dalle promesse della campagna elettorale all’amara verità del ministro Giorgetti: questo governo non ha un progetto per il Paese, l’economia sta andando molto peggio di come Giorgia Meloni ce l’ha raccontata e, senza risorse disponibili, la manovra di bilancio sarà molto difficile. Il Pd continuerà a battersi per garantire le risorse alla sanità pubblica, per l’introduzione del salario minimo, per la riduzione del cuneo fiscale, per far sì che le risorse del Pnrr vengano garantite a tutti i comuni che sono già partiti con i progetti". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, in una dichiarazione ai tg.