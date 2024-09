Manovra: Boccia, 'dati Istat alibi, governo in ritardo'

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Il governo si sta nascondendo dietro falsi alibi: ieri il ministro Ciriani in Senato ha provato a giustificare lo slittamento della presentazione del Pbs con il ritardo, attribuito a Istat, nella diffusione dei dati sui conti pubblici. Ma questa è una falsificazione della realtà perché anche negli anni scorsi la trasmissione dei dati Istat è sempre avvenuta dopo il 20 settembre per ragioni tecniche. La verità è che il governo non sa bene come costruire il Piano e soprattutto la manovra. Mancano diversi miliardi solo per confermare le misure della scorsa manovra. Alla fine il governo taglierà spesa e pensioni, riducendo servizi e colpendo noti. E’ il solito schema usato da Giorgetti e dalla destra”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, durante la prima assemblea del gruppo dem dopo la ripresa dei lavori parlamentari.