Manovra: Boccia (Pd), 'destra parla di riforme 'scassa Costituzione' per coprire tagli'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “La maggioranza dice di essere unita sulla legge di bilancio ma vieta ai suoi parlamentari di presentare emendamenti e annuncia, per coprire le tasse e i tagli, una riforma costituzionale che scassa la democrazia italiana. Contro questa manovra, che taglia i fondi ai disabili e che aumenta l’Iva alle famiglie, per la giustizia sociale e per la pace saremo in piazza a Roma l’11 novembre”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia ai tg.