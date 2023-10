Manovra: Boccia (Pd), 'finita anche luna di miele Meloni con sua maggioranza'

Roma, 12 ott (Adnkronos) – "La luna di miele del governo Meloni con il Paese sta finendo come è evidente. Ma da ieri sera è anche più evidente che è finita anche la luna di miele di Giorgia Meloni con la sua maggioranza. E stamattina Palazzo Chigi è costretto a diffondere un comunicato per dire che ‘va tutto bene madama la marchesa’ ma tutto bene non va". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia dopo la riunione di Giorgia Meloni con i partiti di maggioranza.

"Lo dimostra la nota di aggiornamento al Def approvata ieri dalla maggioranza che ha di fatto cancellato e smentito il Def del 28 aprile costruendo una manovra in deficit con ipotesi di crescita irrealizzabili e con privatizzazioni fantasma. Cresceranno solo ulteriori tensioni finanziarie che si scaricheranno sui mutui e sui più deboli", aggiunge.

"La riunione di ieri sera del governo con i partiti di maggioranza sancisce che le promesse che tutti i partiti di governo avevano fatto ai loro elettori non saranno mantenute, che non c’è un centesimo, se non per cercare di tenere a galla la nostra economia, con provvedimenti tampone e condoni, e soprattutto che i parlamentari della maggioranza, alla faccia dei loro territori, da qui alla fine dell’anno, votando la manovra di bilancio, saranno solo soldati che schiacceranno bottoni in aula agli ordini dei diktat di Giorgia Meloni e del ministro Giorgetti”, conclude.