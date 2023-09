Manovra: Boccia (Pd), 'Giorgetti alza le mani e su Pnrr Ue ci bacchetta, governo allo sbando'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Questa mattina intervenendo a un convegno il ministro Giorgetti ha candidamente ammesso che non ci sono le risorse adeguate per fare una manovra di bilancio che risponda alle esigenze del nostro Paese in questa fase. L’aumento dei tassi, ha detto Giorgetti, ha...

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Questa mattina intervenendo a un convegno il ministro Giorgetti ha candidamente ammesso che non ci sono le risorse adeguate per fare una manovra di bilancio che risponda alle esigenze del nostro Paese in questa fase. L’aumento dei tassi, ha detto Giorgetti, ha portato via 14-15 miliardi. Evidentemente Giorgetti si è accorto solo oggi di una cosa che diciamo da tempo: il governo non ha i soldi per fare una manovra di bilancio degna di questo nome. Il rischio di una manovra in deficit è evidente ma a questo punto è assolutamente necessario che il governo venga in Parlamento a dirci cosa vuole fare. Anche perché il Consiglio dell’Ue, nel frattempo, ha bacchettato il nostro Paese per gli evidenti rischi di ritardi nell’attuazione del Pnrr. È evidente a tutti che abbiamo di fronte un governo allo sbando". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.