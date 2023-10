Manovra: Boccia (Pd), 'Legge mancia? Opposizione non è in vendita...

Manovra: Boccia (Pd), 'Legge mancia? Opposizione non è in vendita...

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Leggiamo sui giornali che il governo, per ottenere la docilità della propria maggioranza al fine di evitare la presentazione di emendamenti alla manovra, sta pensando ad una ‘legge mancia’ dove inserire tutte le esigenze e le richiesta dei parlamentari tacitati in sede di manovra". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Mi auguro che questa sia solo l’idea di qualche buontempone. Per l’ennesimo provvedimento omnibus, servono soldi e sarebbe grave che il governo non concentrasse tutte le risorse sulla manovra di bilancio per regalare mancette in giro. Saremmo ad una sorta di voto di scambio davvero inaccettabile. Sono convinto che saranno per primi proprio i parlamentari della maggioranza a dire di no questa ipotesi. Per quello che riguarda noi, il Pd, il governo sappia che non siamo in vendita e lavoreremo sulla manovra come una opposizione seria deve fare".

"Per questo vogliamo il testo al più presto in Senato, vogliamo fare le dovute e necessarie audizioni che altrimenti ci organizzeremo da soli, e presenteremo i nostri emendamenti augurandoci di trovare un terreno comune con le altre opposizioni per spiegare al Paese che si può costruire una alternativa credibile alla destra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni”.