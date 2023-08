Manovra: Boccia (Pd), 're è nudo, governo senza idee e senza risorse'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Questo governo non ha un'idea di Paese. L’anno scorso hanno avuto l’alibi del non avere tempo e l’impianto era quello di Draghi. Quest’anno il re è nudo. Non hanno idee, anzi i partiti della maggioranza hanno idee diverse e non ha...

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Questo governo non ha un'idea di Paese. L’anno scorso hanno avuto l’alibi del non avere tempo e l’impianto era quello di Draghi. Quest’anno il re è nudo. Non hanno idee, anzi i partiti della maggioranza hanno idee diverse e non hanno risorse per rispondere a tutte le loro promesse. Hanno a disposizione 9-10 miliardi ma ne servono probabilmente 30. Se non mettono le mani sul bilancio devono fare una manovra in deficit. Ma quando metteranno mano alla spesa dovranno tagliare servizi. Ma noi non vogliamo che si tocchi la sanità, e pretendiamo che le risorse previste e richieste dallo stesso ministro Schillaci, 4 miliardi, siano garantite. E poi servono 10 miliardi se si vuole rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale. Su queste cifre si farà la manovra". Lo dice a Sky Economia Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico al Senato.

"Dove trova queste risorse il governo Meloni? E mi auguro che le voci di privatizzazione, che oggi mi sembrerebbero un errore, sulle quali non c’è accordo in maggioranza e che non avrebbe senso finanziassero la spesa corrente, non riguardino settori della sanità pubblica. Abbiamo già dato, soprattutto in Lombardia, e durante il Covid abbiamo visto come è andata a finire", conclude Boccia.