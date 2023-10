Manovra: Boccia, 'tagli a sanità, trasporti e scuola, governo fa cassa sui più deboli'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Ora che la manovra è stata presentata ufficialmente è del tutto evidente che non avendo risorse a disposizione il governo della Meloni e di Salvini, il governo della destra, sceglie, per fare cassa, di punire i più deboli. La cartina di tornaso...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Ora che la manovra è stata presentata ufficialmente è del tutto evidente che non avendo risorse a disposizione il governo della Meloni e di Salvini, il governo della destra, sceglie, per fare cassa, di punire i più deboli. La cartina di tornasole è costituita dalle scelte fatte in materia di fisco, sanità, trasporti e scuola. Sul fisco non si combatte l’evasione, favorendo i furbi e di fatto colpendo i lavoratori e i cittadini onesti. Si taglia su scuola e trasporti e soprattutto sulla sanità dove si tolgono risorse al SSN facilitando l’espansione della sanità privata. Ma quando si indebolisce il comparto pubblico della sanità si allarga la forbice sociale. Oltre a questo zero sostegno alle imprese e nessun investimento sulla crescita. Solo misure tampone, e annunci spot come quello sul Ponte di Messina e sul canone Rai. Il risultato di questa manovra sarà solo l’aumento delle diseguaglianze”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.