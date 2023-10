Manovra: Bonafoni (Pd), 'governo prosegue disegno depotenziamento sanità pubblica'

Roma, 16 ott (Adnkronos) – "La destra prosegue nel suo disegno di depotenziamento della sanità pubblica. L’aumento di soli 3 miliardi del fabbisogno sanitario nazionale, secondo quanto emerge dai dati trapelati, è del tutto insufficiente a modificare un quadro già di per sé critico, anche a fronte di nuove esigenze e di disuguaglianze che si sono ampliate negli ultimi anni, con la pandemia e con le conseguenze dei conflitti in atto". Lo dice Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico.

"Serve insomma un’inversione di tendenza importante, investimenti nel SSN in grado di rispondere ai bisogni di cittadini e cittadine. E di valorizzare le competenze del personale sanitario, restituendo dignità a lavoratrici e lavoratori", prosegue.

"Anche per questo, il Partito Democratico continuerà a battersi, non solo attraverso i suoi rappresentanti in Parlamento ma anche nelle piazze e nelle strade, a cominciare dall’appuntamento del prossimo 11 novembre a Roma”, conclude Bonafoni.