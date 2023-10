Manovra: Bonafoni (Pd), 'governo scricchiola e aspetta le europee'

Roma, 30 ott (Adnkronos) - "Siamo al 30 ottobre e abbiamo solo bozze e indiscrezioni sulla manovra di bilancio, questo è gravissimo perché i provvedimenti riguardano la vita concreta delle persone e non la politica. Non abbiamo capito dove vuole andare questa manovra. Forse, l...

Roma, 30 ott (Adnkronos) – "Siamo al 30 ottobre e abbiamo solo bozze e indiscrezioni sulla manovra di bilancio, questo è gravissimo perché i provvedimenti riguardano la vita concreta delle persone e non la politica. Non abbiamo capito dove vuole andare questa manovra. Forse, l'unica cosa che è chiara, è che il governo sta aspettando le elezioni europee per prendere decisioni vere". Lo ha detto a radio Immagina, la web radio del Pd, Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico.

"Vietando gli emendamenti della maggioranza, questa manovra dimostra l'idea che questo governo ha del parlamento, un governo che procede per decreti e fiducie. Sento scricchiolare la tenuta della linea di condotta suggerita dal governo alla sua maggioranza su questa manovra, vedremo come andrà a finire", ha aggiunto Bonafoni.