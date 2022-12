Manovra: Bonelli (Avs), 'passa Odg che declassa i lupi, maggioranza ostaggio delle doppiette'

Roma, 24 dic (Adnkronos) - "In questa sfida forsennata tra Fratelli d'Italia e Lega per favorire la lobby delle doppiette è stato alla fine approvato l'Ordine del Giorno per declassare lo status del lupo da specie protetta". Lo dice Angelo Bonelli, deputato di Avs."Ec...

Roma, 24 dic (Adnkronos) – "In questa sfida forsennata tra Fratelli d'Italia e Lega per favorire la lobby delle doppiette è stato alla fine approvato l'Ordine del Giorno per declassare lo status del lupo da specie protetta".

Lo dice Angelo Bonelli, deputato di Avs.

"Ecco perché hanno messo nella norma approvata nella Legge Finanziaria in modo generico fauna selvatica, per declassare anche specie protette integralmente come il lupo. E non ci vengano a dire che é per favorire agricoltori e allevatori perché il lupo e’ l’unico predatore dei cinghiali. La maggioranza è ostaggio della lobby dei cacciatori", aggiunge il co-portavoce di Europa Verde.