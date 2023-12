Manovra: Bonelli, 'golpe governo, per il ponte toglie 2,3 mld a fondo coesione'

Manovra: Bonelli, 'golpe governo, per il ponte toglie 2,3 mld a fondo co...

Manovra: Bonelli, 'golpe governo, per il ponte toglie 2,3 mld a fondo co...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "In Commissione Bilancio al Senato, il Governo ha fatto un golpe contro il sud. È stato presentato un emendamento che toglie due miliardi e trecento milioni di euro al fondo sociale di coesione, ovvero a progetti per il sud, per finanziare il ponte sullo Stret...