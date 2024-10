Manovra: Bonelli, 'governo difende ricchi e fa pagare più deboli, Robin Hood al contrario'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “La questione è sotto gli occhi di tutti gli italiani: questo governo sta difendendo l'accumulazione di ricchezza nelle mani di pochi, rallentando la transizione ecologica per favorire il ritorno al nucleare e non fa nulla per toccare le risorse di chi ha...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “La questione è sotto gli occhi di tutti gli italiani: questo governo sta difendendo l'accumulazione di ricchezza nelle mani di pochi, rallentando la transizione ecologica per favorire il ritorno al nucleare e non fa nulla per toccare le risorse di chi ha accumulato extraprofitti alle spalle degli italiani. Diciamo al governo però che la luna di miele con il Paese è ormai finita. Gli italiani sono spazientiti. Siamo di fronte a un esecutivo che agisce come un Robin Hood al contrario, prendendo dai più deboli per dare ai più ricchi. Per questo ci opponiamo fermamente a una manovra iniqua dal punto di vista sociale e ambientale”. Così Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di AVS, intervenendo n Aula alla Camera sul Piano strutturale di bilancio.

“Ogni vostro provvedimento è un condono mascherato: rottamazione, conciliazione, pace fiscale, sanatorie. Il risultato è una politica che fa pagare la crisi ai soliti noti, mentre tagliate 3 miliardi di euro in settori vitali della spesa pubblica. Un altro esempio sconcertante sono i incari delle rendite catastali dopo il Superbonus: punite chi ha accolto l'invito dello Stato a rendere le proprie abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico. Ogni volta che si parla di patrimoniale reagite in modo scomposto, ma i numeri sono chiari: i miliardari in Italia sono raddoppiati, da 36 a 63, con un patrimonio di 210 mld. 92mila persone con patrimoni sopra i 5 mln euro per un totale di 178 mld di euro mentre 5,78 milioni di italiani vivono in povertà assoluta. Parlate di aumento dell'occupazione, ma non dite che la produzione industriale è calata, così come le ore lavorative".

"È cresciuto il lavoro sottopagato e lo sfruttamento. Perché tagliare la spesa pubblica quando ci sono risorse dagli extraprofitti delle banche e delle società energetiche, per non parlare dei mld per il Ponte sullo stretto? Siete Robin Hood al contrario, e ci opporremo a questa manovra che accresce il divario sociale nel Paese”, conclude.