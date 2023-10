Manovra: Bonelli, 'governo irresponsabile, da sanità a scuola'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Ci troviamo di fronte a una manovra austera perché taglierà su scuola, sanità e trasporto pubblico. Questo è un governo che non ha per nulla un atteggiamento responsabile nei confronti delle vere priorità del Paese, e allo stesso ...

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Ci troviamo di fronte a una manovra austera perché taglierà su scuola, sanità e trasporto pubblico. Questo è un governo che non ha per nulla un atteggiamento responsabile nei confronti delle vere priorità del Paese, e allo stesso tempo difende i potenti di turno, per esempio banche e compagnie energetiche. Per queste ultime parliamo di extraprofitti pari a 40 miliardi di euro, che sono soldi degli italiani e delle piccole e medie imprese". Così ai microfoni del Tg2 il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli.

In una nota, l’ecologista ha aggiunto: “È una manovra che farà cassa sulle pensioni degli italiani e sui recettori del vecchio reddito di cittadinanza. Allo stesso tempo però la premier Meloni è pronta a sprecare miliardi per il Ponte sullo Stretto, per avere l’appoggio di Matteo Salvini”.