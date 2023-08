Manovra: Bonelli, 'governo senza idee attacca pensionati e ambiente, opposizioni siano unite'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Siamo realmente preoccupati per le politiche economiche attuali del governo, che sembrano prive di una vera visione e stanno colpendo duramente i pensionati, gli investimenti nell'ambito ambientale e la sanità. Allo stesso tempo, il governo sembra ignorare la voce dei cittadini riguardo a importanti questioni come il salario minimo, su cui sono state raccolte oltre 360.000 firme a sostegno. Il salario minimo è una misura essenziale per garantire un reddito dignitoso a tutti i lavoratori e migliorare la qualità della vita delle persone. Rifiutare questa richiesta è un segno di disinteresse totale verso le esigenze delle famiglie italiane". Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

"Nessun programma per utilizzare al meglio gli extraprofitti delle banche e delle compagnie energetiche per sostenere politiche ambientali e sociali – prosegue l'esponente rossoverde -. Questi profitti eccessivi potrebbero essere investiti per affrontare la crisi climatica, un problema che sta causando danni economici sempre più gravi attraverso eventi climatici estremi". "È giunto il momento che l'opposizione si presenti unita e compatta su questi temi cruciali. Dobbiamo lottare per un salario minimo dignitoso, per una sanità degna di questo nome e per un futuro sostenibile in cui l'ambiente sia al centro delle politiche economiche. La crisi climatica rappresenta una minaccia reale per la nostra economia, e dobbiamo investire ora per prevenire ulteriori danni", conclude Bonelli.