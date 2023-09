Manovra: Bonelli, 'governo sereno? Mi chiedo in che Italia vivano, dati sono drammatici'

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Si parla di serenità al governo ma sicuramente non c'è serenità nel Paese. Non so che in Italia viva la maggioranza ma i dati macro-economici sono drammatici: la crescita economica è al -0,4%, l’occupazione segna -73mila posti d...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Si parla di serenità al governo ma sicuramente non c'è serenità nel Paese. Non so che in Italia viva la maggioranza ma i dati macro-economici sono drammatici: la crescita economica è al -0,4%, l’occupazione segna -73mila posti di lavoro, l’inflazione è al 5,5% ma il carrello della spesa ad agosto è aumentato del +9,6%. Intanto le bollette aumentano nonostante il prezzo del gas si abbassi. Mi chiedo come sia possibile che un governo, che dovrebbe stare dalla parte dei cittadini, non vada dalle lobby energetiche a chiedere di restituire gli extraprofitti, parliamo di 40 miliardi di euro. Questo governo non vede la crisi sociale, per non parlare della crisi climatica". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, intervenendo nel corso della trasmissione televisiva Agorà.

"In questo quadro – ha proseguito – il governo si accinge a tagliare la sanità per accontentare i capricci di Matteo Salvini, per inserire nella legge di bilancio il ponte sullo stretto da 15 miliardi di euro". "La realtà è che in 12 mesi, Giorgia Meloni ‘Mani di forbice’ ha tagliato tutto quello che poteva: sanità, trasporti pubblici, aumentando il precariato, eliminando il reddito di cittadinanza e premiando i grandi evasori", ha concluso Bonelli.