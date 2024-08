Manovra: Bonelli, 'Meloni dimentica crisi climatica, subito stato emergenza'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Eventi estremi meteo saranno sempre più frequenti e il calore accumulato dal mare si trasformerà in energia distruttiva come sta capitando negli eventi delle ultime ore. Mentre in altre parti d’Italia il caldo e la siccità stanno determinando situazioni di estrema crisi per le persone. I mari che circondano la penisola stanno costantemente superando i 30°, infatti il Mediterraneo registra in questi giorni temperature record, il che significa carburante per i prossimi episodi di maltempo; e il 2024, secondo tutti gli esperti, sarà ancora una volta – come capita troppo spesso negli ultimi anni – l’anno più caldo di sempre. In questa situazione non solo nessuno dal Governo proferisce parola ma la manovra che la premier Meloni si accinge a proporre e approvare non considera minimamente la crisi climatica". Così il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

"Per questo – prosegue – chiedo che al vertice di maggioranza previsto dopodomani il governo prenda l’impegno di dichiarare lo stato di crisi climatica ed adottare i provvedimenti conseguenti. La crisi climatica è questione di sicurezza nazionale e globale questo il governo Meloni fa finta di non vedere con gravi conseguenze presenti e future", conclude.