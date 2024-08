Manovra: Bonetti, 'ancora da attuare promesse dello scorso anno'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Se a fine giugno del 2024 solo il 38% dei provvedimenti attuativi previsti dalla legge di bilancio precedente sono stati adottati significa che il governo sta iniziando a annunciare nuove promesse con ancora ben più della metà delle precedenti non attuata (fonte dati Palazzo Chigi). E finché la politica si limita a promettere e non si impegna a fare accadere le cose, non può cambiare la vita e il futuro delle persone. E continuerà a non svolgere il compito che invece ha. Speriamo che il governo abbia un sussulto e passi dalle promesse ai fatti”. Lo scrive sui social Elena Bonetti, vicepresidente di Azione.