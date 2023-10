Manovra: Bonetti (Az), 'è caos maggioranza'

Roma, 27 ott (Adnkronos) - "Caos maggioranza. La Presidente Meloni aveva esultato per il 'tempo record' di approvazione della legge di bilancio: 'E' stata approvata in poco più di un'ora, a dimostrazione dell'unità di vedute del CdM e della maggioranz...

Roma, 27 ott (Adnkronos) – "Caos maggioranza. La Presidente Meloni aveva esultato per il 'tempo record' di approvazione della legge di bilancio: 'E' stata approvata in poco più di un'ora, a dimostrazione dell'unità di vedute del CdM e della maggioranza che sostiene il Governo'. A leggere i giornali di oggi viene da pensare che semplicemente non l’avessero letta. O non l’avessero capita". Lo dice Elena Bonetti, ex ministra e attuale deputata di Azione-PER, in un post su Twitter.