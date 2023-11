Manovra: Bonomi (Confindustria), 'non c'è nulla per stimolare investimenti'**

**Manovra: Bonomi (Confindustria), 'non c'è nulla per stimol...

**Manovra: Bonomi (Confindustria), 'non c'è nulla per stimol...

Milano, 10 nov. (Adnkronos) – "Io condivido l'analisi del ministro Fitto, ma mi manca un pezzetto: come interveniamo? Bisogna fare investimenti finalizzati alla crescita del Pil del Paese e al momento in questa legge di Bilancio non c'è nulla in tal senso". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all’assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull'Oglio.

"In questa manovra -spiega Bonomi- viene dedicato solo l'8% alle imprese; ho appreso inoltre che nella revisione del Pnrr probabilmente si renderanno disponibili 10 miliardi di euro per il mondo delle imprese, ma quando? Noi abbiamo bisogno di investire oggi. Non vogliamo soldi a fondo perduto, non vogliamo soldi pubblici per assumere, lo faccio io, ma voglio scegliere io. Quindi -conclude- dobbiamo avere la certezza di poter contare su stimoli agli investimenti".