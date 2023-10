Manovra: Borghi (Iv), 'ospitalità a emendamenti maggioranza se coincidono con nostre idee'

Manovra: Borghi (Iv), 'ospitalità a emendamenti maggioranza se co...

Roma, 30 ott (Adnkronos) – "Leggo nel comunicato di Palazzo Chigi che ai senatori di maggioranza viene impedito di presentare emendamenti. È un fatto grave, che rende l’idea di una concezione della democrazia forse più affine a Budapest che alle tradizioni liberali". Lo scrive sui suoi social il senatore di Italia viva Enrico Borghi, capogruppo al Senato.

"In ogni caso, se i senatori della maggioranza vogliono presentare alcune proposte, noi siamo disposti a dare loro ospitalità -per le parti che coincidono con le nostre idee- presentando a nostra firma emendamenti specifici. Il Parlamento non ratifica, mesto e silenzioso, ma legifera nel confronto delle idee", aggiunge Borghi.