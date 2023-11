Manovra: Borghi (Iv), 'sì a taglio del cuneo, ma non in deficit e per un solo anno'

Manovra: Borghi (Iv), 'sì a taglio del cuneo, ma non in deficit e...

Manovra: Borghi (Iv), 'sì a taglio del cuneo, ma non in deficit e...

Roma, 7 nov.(Adnkronos) - "Il taglio del cuneo fiscale non può essere fatto in deficit e per un anno soltanto, come propone oggi il Governo. Il taglio va inserito in un ragionamento compiuto, fatto di aumento della produzione interna lorda e di gettito fiscale stabile. Il taglio va raffo...

Roma, 7 nov.(Adnkronos) – "Il taglio del cuneo fiscale non può essere fatto in deficit e per un anno soltanto, come propone oggi il Governo. Il taglio va inserito in un ragionamento compiuto, fatto di aumento della produzione interna lorda e di gettito fiscale stabile. Il taglio va rafforzato, come prevede la proposta della Cisl sulla partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa, che Italia Viva ha portato in Parlamento”. Lo ha detto il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, parlando all’assemblea organizzativa della Filca Cisl in corso a Torino.

“Il Pnrr è l’unico vero motore economico per il Paese – ha aggiunto Borghi – Abbiamo 200 miliardi da immettere nel sistema, ma c’è chi continua a discutere di governance. E dall’altra parte non ci arrendiamo alla dinamica massimalista di quelli che vorrebbero risolvere il problema della retribuzione attraverso il salario minimo, ma che in realtà, lo sappiamo, puntano solo a sventolare una bandiera per segnare il punto. La sfida vera del paese è la modernizzazione: istituzionale, economica e sociale. Solo così si potrà fare giustizia ed equità”.