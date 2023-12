Manovra, Bussone (Uncem): no tagli a discapito dei Comuni

Roma, 4 dic. (askanews) – “Occorre far sì che non vi siano tagli a discapito dei comuni nella legge di bilancio e nei prossimi provvedimenti”. Lo ha detto il presidente dell’Uncem, Marco Bussone, a margine dell’assemblea dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, in corso presso il Palazzo della Cooperazione a Roma.

“Serve una nuova legge sulla montagna che contenga investimenti e risolva le sperequazioni e limiti le disuguaglianze”, ha aggiunto. “Dobbiamo fare in modo che tutti i provvedimenti che riguardano i territori favoriscano chi rimane” come in “un neopopolamento nel quadro di una crisi climatica ed energetica durissima che noi affrontiamo come hub prima di altri territori facendo leva su nuove forze e anche su nuove capacità: e interazioni con le imprese e con il volontariato”, ha detto ancora.