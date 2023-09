Manovra: Calderone, 'risorse per sicurezza su lavoro ci sono, abbiamo buon impianto di norme'

C4ernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) - "Le risorse per la sicurezza sul lavoro ci sono sempre, anche nei fondi ordinari. Bisogna vedere quali tipi di interventi devono essere fatti: ne abbiamo già fatti nel Dl 'Primo maggio' e altri se ne faranno. In materia di sicurezza abbiamo...

C4ernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – "Le risorse per la sicurezza sul lavoro ci sono sempre, anche nei fondi ordinari. Bisogna vedere quali tipi di interventi devono essere fatti: ne abbiamo già fatti nel Dl 'Primo maggio' e altri se ne faranno. In materia di sicurezza abbiamo un buon impianto di norme, bisogna renderle effettive e c'è da investire tantissimo sulla cultura della sicurezza e sulla prevenzione". Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro, Maria Elvira Calderone, a margine del Forum di Cernobbio.

Per la ministra Calderone è importante "far diventare la prevenzione un tema di uso comune, anche in ambito scolastico e nelle scuole; per questo -avverte- nel Dl 'Primo maggio' abbiamo previsto l'assicurazione Inail per tutti gli studenti e il personale scolastico".