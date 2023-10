Manovra: Calenda a Meloni, 'time out e riveda priorità e squadra, così porta Italia su scogli'**

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – "Dall'inizio della legislatura abbiamo sempre usato un criterio di assoluta obiettività nel valutare l'azione del Governo di Giorgia Meloni. Abbiamo votato i provvedimenti che ritenevamo giusti e abbiamo persino difeso il Governo da attacchi provenienti dall'estero quando li abbiamo considerati inappropriati. Da ultimo abbiamo approvato la linea di politica estera dell'Esecutivo su Ucraina e Israele, senza reticenza. Con la stessa nettezza dobbiamo dire che questa legge di bilancio è profondamente iniqua e pericolosa". Così Carlo Calenda sui social.

"Il taglio delle tasse è solo apparente (recuperato con altri balzelli); l'investimento sulla sanità (1,3 mld reali) gravemente insufficiente; le coperture indefinite. A tutto ciò si somma l'incertezza relativa al Pnrr. La nostra proposta di usarlo per finanziare un piano industria 4.0, allargato alla transizione ambientale e energetica, che il Governo ha approvato in linea di principio, non è stata varata e non sappiamo neppure il perché. Più in generale manca qualsiasi traccia di politica industriale. Tutto ciò senza considerare il balletto sul salario minimo e l'assenza di qualsiasi provvedimento utile sulla scuola".

"Andare avanti così il Governo porterà il paese a perdere credibilità internazionale, ci esporrà ad attacchi speculativi e aumenterà le diseguaglianze cancellando i diritti sociali riconosciuti dalla Costituzione. Alla fine sarà lo stesso Governo ad avere problemi di tenuta e ci ritroveremo, come nel gioco dell'oca, a ricercare soluzioni tecnico istituzionali che riteniamo profondamente sbagliate. Forse è il momento per Meloni di chiamare un time out e riconsiderare le priorità e la squadra. Siamo sempre stati onesti e obiettivi. Ora, con la stessa onestà, dobbiamo dire che il Governo sta portando l'italia sugli scogli".